Caltanissetta, prof arrestato per violenza sessuale su un'alunna di 11 anni. Denunciata la vicepreside: sapeva ma non ha fatto nulla (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Un professore delle scuole medie è stato arrestato a Caltanissetta con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una undicenne. L'insegnante si trova agli arresti domiciliari. Il docente, secondo l'inchiesta della squadra mobile, ha molestato in più occasioni la ragazzina. A giugno l'alunna ha trovato la forza di denunciare tutto ad un'altra sua insegnante che a sua volta ha riferito tutto alla vicepreside, che – incredibilmente – non ha preso alcuna decisione. Così la studentessa si è rivolta ai genitori i quali hanno denunciato tutto in questura. In pochi giorni gli investigatori hanno ascoltato diversi minori che avevano ricevuto le confidenze della compagna e che hanno raccontato anche di altri comportamenti inopportuni e frasi inadeguate pronunciate dal docente in classe.

