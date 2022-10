"Vi prego, aiutatemi". Alessia Piperno conferma l'arresto: è in carcere a Teheran (Di martedì 4 ottobre 2022) Alessia sarebbe stata portata lì subito dopo il fermo, scattato secondo il padre il giorno del suo compleanno, il 28 settembre, e dallo stesso carcere avrebbe telefonato in Italia per chiedere aiuto Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 ottobre 2022)sarebbe stata portata lì subito dopo il fermo, scattato secondo il padre il giorno del suo compleanno, il 28 settembre, e dallo stessoavrebbe telefonato in Italia per chiedere aiuto

EleonoraEvi : “Sono in un carcere di Teheran. Vi prego aiutatemi”. Questo il disperato messaggio di Alessia, arrestata in #Iran.… - Tg3web : La trentenne romana Alessia Piperno è in carcere a Teheran. Da quattro giorni la famiglia non aveva sue notizie, po… - tg2rai : Arrestata a #Teheran #AlessiaPiperno, blogger romana. L'ultima telefonata: 'Vi prego aiutatemi'. Il padre: 'Preoccu… - TalbotValeria : RT @EleonoraEvi: “Sono in un carcere di Teheran. Vi prego aiutatemi”. Questo il disperato messaggio di Alessia, arrestata in #Iran. Non pos… - CoppolaLiliana : “Sono in un carcere di Teheran. Vi prego aiutatemi”. Questo il disperato messaggio di Alessia, arrestata in #Iran.… -