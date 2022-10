Tumore al seno metastatico, al via la campagna “Una voce per tutte” (Di martedì 4 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Oltre 45.000 donne in Italia convivono con un Tumore al seno metastatico, ma solo un italiano su 10 si ritiene informato sulla malattia e su ciò che comporta, anche a livello sociale. ‘Una voce per tuttè è la campagna pubblicitaria con cui ‘Europa Donna Italià vuole farsi messaggera delle richieste specifiche di cura e tutela dei diritti delle donne con Tumore al seno metastatico e di chi le affianca quotidianamente. Al via da domani, la presentazione si è tenuta oggi alla Fondazione Catella di Milano e accompagna verso la seconda edizione della giornata nazionale dedicata a questo stadio tumorale, che cade il 13 ottobre. La campagna pubblicitaria è anche l’occasione per lanciare un nuovo “Manifesto”, cinque ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Oltre 45.000 donne in Italia convivono con unal, ma solo un italiano su 10 si ritiene informato sulla malattia e su ciò che comporta, anche a livello sociale. ‘Unaper tuttè è lapubblicitaria con cui ‘Europa Donna Italià vuole farsi messaggera delle richieste specifiche di cura e tutela dei diritti delle donne conale di chi le affianca quotidianamente. Al via da domani, la presentazione si è tenuta oggi alla Fondazione Catella di Milano e accompagna verso la seconda edizione della giornata nazionale dedicata a questo stadio tumorale, che cade il 13 ottobre. Lapubblicitaria è anche l’occasione per lanciare un nuovo “Manifesto”, cinque ...

