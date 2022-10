Spalletti mai sazio: “Non abbiamo fatto niente! Osimhen, Simeone o Raspadori? C’è una sola cosa giusta” (Di martedì 4 ottobre 2022) Una notte europea perfetta quella di stasera per il Napoli, gli azzurri dominano in quel di Amsterdam e conquistano altri tre punti fondamentali in Champions League. Dopo lo svantaggio iniziale il Napoli non si disunisce e continua a macinare gioco creando occasioni su occasioni. I partenopei sono in testa al girone con 9 punti, seguono Liverpool a 6 punti, Ajax a 3 punti e Rangers ancora a quota zero. In particolare, ai microfoni di Sky è intervenuto Luciano Spalletti, il tecnico è apparso molto contento ma soprattutto già focalizzato sul prossimo match di campionato contro la Cremonese. SpallettiQueste le sue parole:Sul match: “Una partita non può cambiare la vita, quello che conta è la prestazione. Se non avessimo vinto domenica le squadre dietro si sarebbero avvicinate. È bello vivere questo momento ma poi quando finisce questa partita, ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 ottobre 2022) Una notte europea perfetta quella di stasera per il Napoli, gli azzurri dominano in quel di Amsterdam e conquistano altri tre punti fondamentali in Champions League. Dopo lo svantaggio iniziale il Napoli non si disunisce e continua a macinare gioco creando occasioni su occasioni. I partenopei sono in testa al girone con 9 punti, seguono Liverpool a 6 punti, Ajax a 3 punti e Rangers ancora a quota zero. In particolare, ai microfoni di Sky è intervenuto Luciano, il tecnico è apparso molto contento ma soprattutto già focalizzato sul prossimo match di campionato contro la Cremonese.Queste le sue parole:Sul match: “Una partita non può cambiare la vita, quello che conta è la prestazione. Se non avessimo vinto domenica le squadre dietro si sarebbero avvicinate. È bello vivere questo momento ma poi quando finisce questa partita, ...

