Pagelle Ajax Napoli | azzurri da impazzire | Tadic rosso e fischi

(Di martedì 4 ottobre 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Champions 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 3ª giornata del campionato di Champions League 2022/2023. TOP: Zielinski, Raspadori, Di Lorenzo, Kudus FLOP: Timber, Bassey VOTI:(4-2-3-1): Pasveer 5; Rensch 5 (84? Baas s.v.), Timber 5, Bassey 5 , Blind 5; Álvarez 5, Taylor 5; Berghuis 5(71? Brobbey 5.5),4, Bergwijn 5.5 (71? Klassen 5.5); Kudus 6. .All. Schreuder.(4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7 (84? Zanoli s.v.), Rrahmani 7, Kim 7, Olivera 7.5; Anguissa 8, Lobotka 7.5 (79? Gaetano 6), Zielinski 7.5 (46? Ndombele 7); Lozano 7, Raspadori 8.5 (65? Simeone 7.5), ...

... il Napoli continua il suo tour di lezioni di calcio in giro per l'Europa suggerendo all'di ... Ledel Napoli . Olivera 7: Mario Rui può riposare tranquillo, l'uruguaiano mette sostanza ...

A poche ore dalla gara di Champions League tra Ajax e Napoli all'Amsterdam Arena gli account ufficiali della squadra olandese hanno voluto rendere omaggio alle due compiante leggende del calcio, Johan ...L'Ajax di Alfred Schreuder è uscito sconfitto per 6-1 davanti al proprio pubblico, con gol azzurri di Raspadori (doppietta), Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e Simeone. Il Napoli veleggia a ...