Marolda: “Un difensore in dubbio per l’Ajax. Un solo obiettivo per il Napoli” (Di martedì 4 ottobre 2022) Grande attesa c’è a Napoli per la sfida di stasera alla “Johan Cruijff Arena” di Amsterdam. Il Napoli ha la possibilità di migliorare la propria classifica del girone di Champions League e mettere una seria ipoteca per la qualificazione agli ottavi di finale. Sulla partita si sofferma Ciccio Marolda, storica firma del Corriere dello Sport, che ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Forza Napoli sempre, o no?’ indica la sua opinione in vista di Ajax-Napoli: “Un punto darebbe al Napoli la certezza di mettere un piede negli ottavi. Il Napoli deve avere un solo obiettivo: puntare al massimo, ai tre punti, senza pensare a possibili pareggi. Una pari lascerebbe le porte aperte per il passaggio di questa fase del girone, ma ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 ottobre 2022) Grande attesa c’è aper la sfida di stasera alla “Johan Cruijff Arena” di Amsterdam. Ilha la possibilità di migliorare la propria classifica del girone di Champions League e mettere una seria ipoteca per la qualificazione agli ottavi di finale. Sulla partita si sofferma Ciccio, storica firma del Corriere dello Sport, che ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Forzasempre, o no?’ indica la sua opinione in vista di Ajax-: “Un punto darebbe alla certezza di mettere un piede negli ottavi. Ildeve avere un: puntare al massimo, ai tre punti, senza pensare a possibili pareggi. Una pari lascerebbe le porte aperte per il passaggio di questa fase del girone, ma ...

napolipiucom : Marolda: 'Un difensore in dubbio per l'Ajax. Un solo obiettivo per il Napoli' #ajax #CalcioNapoli #DIFENSORE… -

Marolda: 'Kvaratskhelia ha un difetto enorme. Koulibaly: che peccato perdere 80 milioni' AreaNapoli.it Marolda: “Un difensore in dubbio per l’Ajax. Un solo obiettivo per il Napoli” Lo storico giornalista Marolda ritiene che un difensore è in dubbio per l'Ajax e ritiene che il Napoli ha un solo obiettivo ad Amsterdam. Marolda: “Koulibaly ADL non l’ha venduto per paura della gente” ForzAzzurri.net - Kalidou Koulibaly avrebbe potuto lasciare Napoli molto prima L'addio di Kalidou Koulibaly la scorsa estate è stato quello che, insieme a Mertens, ha ... Lo storico giornalista Marolda ritiene che un difensore è in dubbio per l'Ajax e ritiene che il Napoli ha un solo obiettivo ad Amsterdam.ForzAzzurri.net - Kalidou Koulibaly avrebbe potuto lasciare Napoli molto prima L'addio di Kalidou Koulibaly la scorsa estate è stato quello che, insieme a Mertens, ha ...