naplaus : @Pontifex_it Sulla guerra in yemen....sempre silenzio ...bin..salam.. - Enzoinformation : @MirkoDelGiudice @rusembitaly A si e tu nel 2014 che facevi, guardavi il grande gratello vip. Ti dove eri quando, e… - StefydiJ : @ArrisoPabulo Esiste un silenzio colpevole sugli altri conflitti: Siria,Yemen, Congo e altrove. Il Papa spende paro… -

Globalist.it

Definizioni che hanno accompagnato il conflitto indal suo inizio, febbraio 2015, a oggi. Definizioni al ribasso. In qualche modo fuorvianti. Perché quella che si sta consumando, nel...Imbarazzo ein Vaticano sul caso del cardinale Zen 5. Per la prima volta, il Vaticano ... il Vicario Apostolico Emerito dell'Arabia Meridionale (Emirati Arabi Uniti, Oman e), il vescovo ... Lo Yemen e il silenzio del “civile” Occidente: storia di un’apocalisse umanitaria La guerra in Yemen, in oltre 7 anni e mezzo ha causato centinaia di migliaia di vittime, di cui oltre 14.500 civili solo dal 2017 e più di 4 milioni di sfollati.