La squadra di governo della Meloni è in alto mare (Di martedì 4 ottobre 2022) Chissà se Giorgia Meloni pensava che, dopo uno strabiliante successo elettorale, sarebbe stato tanto difficile individuare la squadra di governo. Tra veti e minacce il governo Meloni si è già spiaggiato. La premier in pectore prende tempo Già perché mentre impazza il toto nomi, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sembrano voler giocare una partita tutta loro convinti che la leader della coalizione voglia relegarli a mere comparse. Certo i leader fanno a gara a smentire tensioni ma che qualcosa non stia andando come sperato è piuttosto evidente già dal fatto che non c’è neanche intesa su come spartire le circa venti poltrone ministeriali, figuriamoci su chi potrebbe occuparle. Chiaramente prima di poter risolvere gli attriti, andrà risolto proprio il nodo delle caselle che avranno a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 ottobre 2022) Chissà se Giorgiapensava che, dopo uno strabiliante successo elettorale, sarebbe stato tanto difficile individuare ladi. Tra veti e minacce ilsi è già spiaggiato. La premier in pectore prende tempo Già perché mentre impazza il toto nomi, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sembrano voler giocare una partita tutta loro convinti che la leadercoalizione voglia relegarli a mere comparse. Certo i leader fanno a gara a smentire tensioni ma che qualcosa non stia andando come sperato è piuttosto evidente già dal fatto che non c’è neanche intesa su come spartire le circa venti poltrone ministeriali, figuriamoci su chi potrebbe occuparle. Chiaramente prima di poter risolvere gli attriti, andrà risolto proprio il nodo delle caselle che avranno a ...

