Inter, Gazzetta: “Rischio esonero per Inzaghi, Zhang non si fida più” (Di martedì 4 ottobre 2022) Inter, Gazzetta- Come scrive la Gazzetta la panchina dell’Inter traballa e non poco in quel di Milano tante le possibilità di rilancio. “ei anni fa Quando sei anni fa atterrava da un altro pianeta a Milano e iniziava a studiare (senza incarichi diretti) l’ecosistema attorno, Steven aveva comunque assistito a una stagione addirittura più confusa di adesso. In quel 2016-17 Frank De Boer, l’allenatore scelto da Thohir, saltava per aria dopo sole 14 partite. Poi, dopo il mini-traghettamento di Vecchi, l’incubo del Pioli nerazzurro: alla fine, con il ritorno dello stesso Vecchi, la squadra concluse settima e prima di anima. Steven da presidente ha invece governato da vicino i tormenti dello Spalletti-bis: la seconda stagione di Luciano con la fascia strappata dal braccio di Icardi e arrotolata a quello di Handa. Tempi ... Leggi su seriea24 (Di martedì 4 ottobre 2022)- Come scrive lala panchina dell’traballa e non poco in quel di Milano tante le possibilità di rilancio. “ei anni fa Quando sei anni fa atterrava da un altro pianeta a Milano e iniziava a studiare (senza incarichi diretti) l’ecosistema attorno, Steven aveva comunque assistito a una stagione addirittura più confusa di adesso. In quel 2016-17 Frank De Boer, l’allenatore scelto da Thohir, saltava per aria dopo sole 14 partite. Poi, dopo il mini-traghettamento di Vecchi, l’incubo del Pioli nerazzurro: alla fine, con il ritorno dello stesso Vecchi, la squadra concluse settima e prima di anima. Steven da presidente ha invece governato da vicino i tormenti dello Spalletti-bis: la seconda stagione di Luciano con la fascia strappata dal braccio di Icardi e arrotolata a quello di Handa. Tempi ...

Gazzetta_it : #Inter, #Inzaghi traballa: il futuro si decide in nove giorni - Gazzetta_it : #Inter #Zhang all'attacco: mette oltre 100 milioni - Gazzetta_it : Lacrime, pub, social, scelte forti: quando Zhang scende in campo - sportli26181512 : Inter-Barça senza Lukaku e coi dubbi di Inzaghi: chi segna a San Siro? - sportli26181512 : Icone e flop clamorosi, Ibra, Ronaldo e... Montoya: quanti doppi ex tra Inter e Barça: Icone e flop clamorosi, Ibra… -