Inter | Gazzetta | “Inzaghi stavolta non può sbagliare”

Inter, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta la squadra Inter non può davvero correre il rischio di scivolare ancora in casa, Inzaghi rischia. "A rischio La copertina è di Inzaghi. Perché al timone c'è lui e il messaggio della società è sempre stato chiaro: è lui che deve provare a tirare fuori l'Inter dal fondo del pozzo in cui è finita, quantomeno sul piano dei risultati. E perché della sconfitta con la Roma di buono non è rimasto nulla: hai voglia a dire di essere soddisfatti della prestazione, qui la differenza la fanno i punti. «Noi allenatori siamo sempre a rischio, se non arrivano i risultati l'allenatore è il primo in discussione. Ci sono abituato», ha ripetuto anche ieri in conferenza Inzaghi. E sì, a rischio lo è davvero. Come mai lo è stato.

