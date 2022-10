Governo, pronta la lista dei ministeri Lega: Salvini al Viminale (Di martedì 4 ottobre 2022) Così Giancarlo Giorgetti, uscendo dal consiglio federale della Lega, ai microfoni di Fanpage e del Fatto Quotidiano.it. "Il Viminale solo per Salvini? Mi sembra il candidato naturale...". Leggi su ilroma (Di martedì 4 ottobre 2022) Così Giancarlo Giorgetti, uscendo dal consiglio federale della, ai microfoni di Fanpage e del Fatto Quotidiano.it. "Ilsolo per? Mi sembra il candidato naturale...".

zaiapresidente : ?????? L'autonomia è nel programma di Governo: non approvarla vorrebbe dire prendere in giro i cittadini. La legge è… - genovitt : @elio_vito Ma si avvicina al governo nuovo, come ha sempre fatto la Chiesa, pronta a benedire i governi reazionari - gio551 : RT @r0bert0t: @gloquenzi @GuidoCrosetto @sole24ore Visto che @GuidoCrosetto è da così tanto che se ne occupa, avrà senz'altro fatto in modo… - CosenzaChannel : Governo, pronta lista ministeri Lega: Salvini al Viminale - mimmolipari : RT @r0bert0t: @gloquenzi @GuidoCrosetto @sole24ore Visto che @GuidoCrosetto è da così tanto che se ne occupa, avrà senz'altro fatto in modo… -