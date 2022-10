F1, è caos: una talpa avrebbe passato informazioni a Toto Wolff (Di martedì 4 ottobre 2022) Le dichiarazioni del team principal della Mercedes sul presunto sforamento del budget cup della Redbull hanno scatenato diverse polemiche PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ stato un weekend molto caldo quello trascorso in Singapore per il mondo della Formula 1. Il tutto si è acceso nei giorni precedenti al Gran Premio di Marina Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 4 ottobre 2022) Le dichiarazioni del team principal della Mercedes sul presunto sforamento del budget cup della Redbull hanno scatenato diverse polemiche PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ stato un weekend molto caldo quello trascorso in Singapore per il mondo della Formula 1. Il tutto si è acceso nei giorni precedenti al Gran Premio di Marina Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

rulajebreal : La copertina di @TheEconomist #Brexit: storia di un disastro annunciato. 6 anni dopo che la destra ???? prometteva… - nonnarita50 : RT @DonFabrizioC: “L’amore salva solo chi si è già salvato da solo, perché funziona da specchio: non ti fa innamorare di chi vuoi, ma di ch… - ilFrank77 : @_caos_calmo_ Non una gran perdita ?? - Iuly065046092 : @luisapeterlongo @CIAfra73 @alzastovolume @GrandeFratello Ha ragione Ginevra ha bisogno di sostegno è affetto dalla… - CurzioRaffaele : RT @SocietaLibera: Per i padroni del #caos è agevole stravolgere la cultura #Occidentale adoperandosi per il grande #Reset Società con larg… -