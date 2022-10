Emma Muscat | con quei leggings fa impazzire tutti | Che gambe

FebyTH : RT @supereroetv: @heythereelena EMMA MUSCAT ??????????????? - supereroetv : @heythereelena EMMA MUSCAT ??????????????? - aruci_9 : Ho scoperto la canzone È La MIA Vita (Live) di Al Bano & Emma Muscat grazie a Shazam. - EncarniNosea : @Formula_Music @BlasCanto y Emma Muscat . La Stessa Lingua - radioeXXtra : #NowPlaying Più di te (ITA-2021.4) Emma Muscat -

CheMusica

... Cornelia Jakobs in Svezia, Konstrakta in Serbia (e dopo l'Eurovision anche in Croazia), Systur in Islanda e Stefan in Estonia oltre a Monika Liu in Lituania,a Malta e ovviamente a ...Da regolamento, vincitrice della scorsa edizione con il brano 'I am what I am', non potrà prendere parte nuovamente al concorso. L'artista che riuscirà a vincere, oltre al diritto di ... Emma Muscat, con quel vestito scatena i fan | Che curve La moda delle vacanze a settembre come i vip e le partenze in ritardo ha ormai contagiato tutti: ecco chi è in viaggio proprio ora!Radio Bruno Estate 2022, ultimo appuntamento stasera, 13 settembre, su La 5. Ecco i cantanti ospiti che si esibiranno e dove vederlo ...