Crisi Inter-Inzaghi, sentenza a sorpresa: tutto svelato prima del Barcellona (Di martedì 4 ottobre 2022) La sentenza per Inzaghi anche questa volta è arrivata per bocca di un ex collega: altra bocciatura prima del Barca per il tecnico dell’Inter Il Bayern Monaco ha ribadito la sua superiorità nel girone che coinvolge pure Inter e Barcellona. I tedeschi hanno schiantato in una delle due gare del pomeriggio il Viktoria Plzen per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 4 ottobre 2022) Laperanche questa volta è arrivata per bocca di un ex collega: altra bocciaturadel Barca per il tecnico dell’Il Bayern Monaco ha ribadito la sua superiorità nel girone che coinvolge pure. I tedeschi hanno schiantato in una delle due gare del pomeriggio il Viktoria Plzen per Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gazzetta_it : Inter, figuraccia europea in Youth League: il Barcellona domina e ne fa 6. Chivu sempre più in crisi… - GianfrancoRoto5 : Crisi nerissima per la squadra di #Chivu #InterYouth #YouthLeaghe #Primavera #InterBarcellona - GianfrancoRoto5 : Crisi nera per la squadra di Chivu #InterYouth #Primavera #InterBarcellona - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Inter, figuraccia europea in Youth League: il Barcellona domina e ne fa 6. Chivu sempre più in crisi #InterBarcellona http… - Fraboyss : @Inter Spegnetele per favore, costano tanto e siamo in pieno di una crisi energetica senza precedenti -