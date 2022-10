Covid, contagi in salita: oggi nel Lazio 4.722 nuovi casi e 7 morti. I dati dalle Asl (Di martedì 4 ottobre 2022) Covid. In vista della stagione fredda cresce l’allarme da parte degli esperti, i quali invitano a non farsi trovare impreparati effettuando la doppia vaccinazione. Quella contro il Covid, previo l’utilizzo dei medicinali ‘aggiornati’ alla variante Omicron, e l’antinfluenzale. Riportiamo di seguito l’andamento giornaliero dei contagi in regione, che sono in netto aumento. Leggi anche: Nuova ondata Covid e influenza, gli esperti: ‘Bisogna fare il doppio vaccino’ Covid Lazio: i dati di oggi 14 settembre Nelle ultime 24 ore sono 4.722 i nuovi casi positivi registrati nel Lazio e 7 le persone decedute. Di seguito i dati completi sull’andamento della curva epidemiologica. 4.722 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 ottobre 2022). In vista della stagione fredda cresce l’allarme da parte degli esperti, i quali invitano a non farsi trovare impreparati effettuando la doppia vaccinazione. Quella contro il, previo l’utilizzo dei medicinali ‘aggiornati’ alla variante Omicron, e l’antinfluenzale. Riportiamo di seguito l’andamento giornaliero deiin regione, che sono in netto aumento. Leggi anche: Nuova ondatae influenza, gli esperti: ‘Bisogna fare il doppio vaccino’: idi14 settembre Nelle ultime 24 ore sono 4.722 ipositivi registrati nele 7 le persone decedute. Di seguito icompleti sull’andamento della curva epidemiologica. 4.722 ...

