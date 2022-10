Contratto in scadenza nel 2024: spuntano le cifre del rinnovo (Di martedì 4 ottobre 2022) Tra gli obiettivi principali della dirigenza del Napoli c’è sicuramente quello di consolidare il gruppo che sta ben figurando in questa prima parte di stagione 2022-2023. Dopo la partenza di calciatori esperti come Koulibaly, Ospina e Fabian Ruiz nella scorsa estate, il club ha intenzione di costruire una squadra che possa avere un’ossatura sulla quale contare anche per il futuro. Per farlo, sarà necessario blindare tutti i pezzi pregiati della squadra. Lobotka Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) In particolare, Stanislav Lobotka è diventato senza ombra di dubbio uno dei punti fermi del Napoli targato Luciano Spalletti. Il centrocampista slovacco, dopo l’esperienza non particolarmente positiva sotto la gestione Gattuso, si è rivelato un calciatore poliedrico e qualitativamente eccelso agli ordini dell’ex tecnico di Roma ed Inter. Il Contratto di ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 ottobre 2022) Tra gli obiettivi principali della dirigenza del Napoli c’è sicuramente quello di consolidare il gruppo che sta ben figurando in questa prima parte di stagione 2022-2023. Dopo la partenza di calciatori esperti come Koulibaly, Ospina e Fabian Ruiz nella scorsa estate, il club ha intenzione di costruire una squadra che possa avere un’ossatura sulla quale contare anche per il futuro. Per farlo, sarà necessario blindare tutti i pezzi pregiati della squadra. Lobotka Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) In particolare, Stanislav Lobotka è diventato senza ombra di dubbio uno dei punti fermi del Napoli targato Luciano Spalletti. Il centrocampista slovacco, dopo l’esperienza non particolarmente positiva sotto la gestione Gattuso, si è rivelato un calciatore poliedrico e qualitativamente eccelso agli ordini dell’ex tecnico di Roma ed Inter. Ildi ...

Ultim'ora: Di Biagio potrebbe diventare CT dell'Albania Tra Reja e l' Albania non dovrebbe esserci il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo novembre. Proprio in base a tutto ciò Gigi Di Biagio potrebbe divenire in tempi brevi il nuovo CT della ... Sfratto per morosità immobile uso commerciale: ultime sentenze ...la causa della risoluzione è riconducibile all'inadempimento del conduttore che quindi non può vantare più alcun diritto alla corresponsione dell' indennità di avviamento alla scadenza del contratto (... FUT Universe torino, singo nel mirino del barcellona La dirigenza blaugrana starebbe seguendo infatti, sin dalla scorsa stagione, il laterale del Torino Wilfried Stephane Singo. Il suo contratto coi granata scade a giugno, ma il Toro ha la possibilità ... Ravanelli: "Rinnovo Leao Se la richiesta è di 7 mln, dovrebbero farlo firmare subito" Presente negli studi di Pressing, l'ex attaccante Fabrizio Ravanelli ha rilasciato queste parole in merito al rinnovo di Rafael Leao: "Leao chiede 7 milioni di euro per rinnovare 7 ... Tra Reja e l' Albania non dovrebbe esserci il rinnovo del, inil prossimo novembre. Proprio in base a tutto ciò Gigi Di Biagio potrebbe divenire in tempi brevi il nuovo CT della ......la causa della risoluzione è riconducibile all'inadempimento del conduttore che quindi non può vantare più alcun diritto alla corresponsione dell' indennità di avviamento alladel(... FIFA 23: giocatori in scadenza di contratto nel 2023 La dirigenza blaugrana starebbe seguendo infatti, sin dalla scorsa stagione, il laterale del Torino Wilfried Stephane Singo. Il suo contratto coi granata scade a giugno, ma il Toro ha la possibilità ...Presente negli studi di Pressing, l'ex attaccante Fabrizio Ravanelli ha rilasciato queste parole in merito al rinnovo di Rafael Leao: "Leao chiede 7 milioni di euro per rinnovare 7 ...