Conte: “Non sono stupido. Posso insegnare il calcio a tanti” | VIDEO (Di martedì 4 ottobre 2022) Antonio Conte, alla vigilia di Eintracht-Tottenham di Champions League, ha regalato una perla delle sue in conferenza stampa. Ecco, dunque, in questo VIDEO le dichiarazioni più importanti del manager degli 'Spurs' Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 ottobre 2022) Antonio, alla vigilia di Eintracht-Tottenham di Champions League, ha regalato una perla delle sue in conferenza stampa. Ecco, dunque, in questole dichiarazioni più impordel manager degli 'Spurs'

