Champions | Inter - Barcellona 1 - 0 | Calhanoglu stende i blaugrana

(Di martedì 4 ottobre 2022) L'rinasce a San Siro. La squadra di Inzaghi, dopo il ko con la Roma in campionato, con una gara attenta e gagliarda supera 1 - 0 ilinLeague grazie alla rete di...

SkySport : INTER-BARCELLONA 1-0 Risultato finale ? ? #Calhanoglu (45+2’) ? ?? CHAMPIONS LEAGUE - 3^ giornata fase a gironi ??… - Inter : È online il numero speciale dedicato alla sfida di Champions League #ForzaInter #UCL #InterBarça - gippu1 : Squadre italiane che hanno segnato più gol nel girone di Champions dopo tre partite: #Napoli 2022-23 (11 gol) Inte… - SMSNEWSOFFICIAL : CHAMPIONS LEAGUE: L’Inter ha battuto il Barcellona a San Siro, il Napoli ha travolto l’Ajax ed è a un passo dagli o… - perseguitatoak : -

...15 Ulm - Venezia Visualizza Eurocup CALCIO -LEAGUE 18:45 Napoli - Ajax 18:45 A. Madrid - Bruges 21:00 Rangers - Liverpool 21:00 Bayer L. - Porto 21:00 Barcellona -21:00 Viktoria ...INZAGHI 7 Si prende il 2° posto nel girone die la prima vittoria stagionale contro una big. Finalmente la svolta tanto attesaL’Inter rinasce a San Siro. La squadra di Inzaghi, dopo il ko con la Roma in campionato, con una gara attenta e gagliarda supera 1-0 il Barcellona in Champions League grazie alla rete di ...(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Il Napoli inarrestabile anche in Champions League batte 6-1 l'Ajax ad Amsterdam e resta leader del girone A a punteggio pieno dopo tre giornate. L'Inter a San ...