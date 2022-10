ALEX DI GIORGIO: “A BALLANDO PORTO LA NORMALITÀ, NEI REALITY GAY MOLTO COLORITI” (Di lunedì 3 ottobre 2022) A BALLANDO con le Stelle arriva la prima coppia gay. ALEX Di GIORGIO racconta perché ha scelto di partecipare allo show di Milly Carlucci. Il campione del nuoto azzurro ballerà con Moreno Porcu, pluripremiato maestro di ballo. Mi ha fatto una richiesta precisa, quella di danzare con un ballerino maschio e noi l’abbiamo accolta. Ha chiesto espressamente che il suo maestro non fosse eterosessuale ma avesse la sua stessa sensibilità, lo stesso vissuto, con l’idea di poter raccontare in che modo tutti e due sono usciti allo scoperto dichiarando il loro orientamento. Vogliono essere un esempio per chi non ha il coraggio di farlo e ne soffre. Milly Carlucci aveva svelato il desiderio di ALEX Di GIORGIO, esaudito dalla padrona di casa di BALLANDO con le Stelle. L’olimpionico dalle pagine ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 3 ottobre 2022) Acon le Stelle arriva la prima coppia gay.Diracconta perché ha scelto di partecipare allo show di Milly Carlucci. Il campione del nuoto azzurro ballerà con Moreno Porcu, pluripremiato maestro di ballo. Mi ha fatto una richiesta precisa, quella di danzare con un ballerino maschio e noi l’abbiamo accolta. Ha chiesto espressamente che il suo maestro non fosse eterosessuale ma avesse la sua stessa sensibilità, lo stesso vissuto, con l’idea di poter raccontare in che modo tutti e due sono usciti allo scoperto dichiarando il loro orientamento. Vogliono essere un esempio per chi non ha il coraggio di farlo e ne soffre. Milly Carlucci aveva svelato il desiderio diDi, esaudito dalla padrona di casa dicon le Stelle. L’olimpionico dalle pagine ...

