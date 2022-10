Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 ottobre 2022)DEL 2 OTTOBREORE 11.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BUONA DOMENICA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAIN APERTURA CODE SUL TRATTO URBANO DELL ATERAMO ALTEZZA PORTONACCIO IN ENTARTA VERSO LA TANGENZIALE PROSEGUENDO ALTRE CODE TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E LO SVINCOLO SALARIA VERSO LA PINETA SACCHETTI PRIMI INCOLONNAMENTI NEI DUE SENSI DIMARCIA SULLA VIA PONTINA A CAUSA DEI CONSUETI LAVORI ALTEZZA SPINACETO A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SEMPRE PER LAVORI ALTRE CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DI TORRICOLA E VIA ANDREA MILLEVOI UN INCIDENTE è SEGNALATO SULLA VIA LAURENTINA SIAMO IN ZONA TOR SAN LORENZO INCROCIO VIALE DEI TASSI AL MOMENTO CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI AOGGI CONSUETA ...