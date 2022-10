Tragedia allo stadio in Indonesia, decine di vittime (Di domenica 2 ottobre 2022) GIACARTA (Indonesia) (ITALPRESS) – Tragedia nello stadio di calcio di Malang, nella regione Indonesiana di Giava Orientale a fine partita. Secondo i media locali, le vittime sono almeno 182 mentre i feriti sono oltre 100. Si è verificato a seguito dell'invasione di campo di tifosi dell'Arema FC, sconfitta 3-2 dagli avversari del Persebaya Surabaya. La maggior parte delle vittime, tra cui ci sarebbe un bimbo di 5 anni, è morta nella calca formatasi con il fuggi fuggi generale.(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di domenica 2 ottobre 2022) GIACARTA () (ITALPRESS) –nellodi calcio di Malang, nella regionena di Giava Orientale a fine partita. Secondo i media locali, lesono almeno 182 mentre i feriti sono oltre 100. Si è verificato a seguito dell'invasione di campo di tifosi dell'Arema FC, sconfitta 3-2 dagli avversari del Persebaya Surabaya. La maggior parte delle, tra cui ci sarebbe un bimbo di 5 anni, è morta nella calca formatasi con il fuggi fuggi generale.(ITALPRESS).

