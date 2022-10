“Paghe basse | straordinari non pagati e niente mensa” “L’eccellenza” di Normale e Sant’Anna di Pisa? Non vale per i lavoratori esternalizzati

(Di domenica 2 ottobre 2022) “Non esistono orari, non esistono, non possiamo mangiare a: ho un part-time da 27 ore e mezzo a settimana, ma ne lavoro 35 di media da 15 anni”. A parlare è Sara, lavoratrice esternalizzata della ScuolaSuperiore di. Part-time “involontario”, salari insufficienti che obbligano a fare turni supplementari, orari di lavoro comunicati da un giorno all’altro, poche tutele, cambi frequenti di appalto sono solo alcuni dei problemi che denunciano idi ditte attive nelle due scuole di eccellenza della città universitaria toscana: lae la Scuola Superiore. Sono operatori essenziali per i due istituti che lavorano in servizi: pulizia, tecnici,, portierato e ...

Per questo leerano cosìper le squadre di operai impiegati nella costruzione delle grandi navi. L'inchiesta ha preso avvio quattro anni fa , con l'arresto di un imprenditore asiatico, ...Le retribuzioni orarie riconosciute agli operatori sociali sono estremamente, sia rispetto al ...Davvero si può pensare di avere elevati livelli di assistenza e innovazione sociale conche ... Precari, studenti lavoratori, atipici in piazza a Pavia per salari dignitosi: «Basta subire in silenzio» Cento al corteo organizzato da Radio Aut e Usb: «Non vogliamo essere schiavi, basta alla retorica dei giovani che rifiutano i posti» ...Seconda cosa: vanno salvati i posti di lavoro, come succede in tutti i cambi di gestione di cooperative, frutto di questo sistema di appalti sempre meno dignitoso e sempre più pericoloso per i lavorat ...