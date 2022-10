Meteo, l'Ottobrata sconvolge il clima. La previsione di Giuliacci (Di domenica 2 ottobre 2022) Ottobre parte con... l'Ottobrata. Il colonnello Mario Giuliacci presenta le previsioni Meteo per l'inizio del mese all'insegna di un anticiclone "di matrice ibrida, ma con contributi sub tropicali". Cosa vuol dire? Avremo cieli sereni e temperature miti o quasi estive. Ma che cos'è l'Ottobrata? Il termine deriva dalle "tradizionali feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia", ricorda il Meteorologo sul suo sito MeteoGiuliacci.it. Si tratta dunque di un periodo durante il quale l'alta pressione domina per più giorni sul Mediterraneo centrale portando stabilità atmosferica, assenza di piogge e un clima più tardo-estivo che autunnale. Per tutta la settimana che parte lunedì 3 ottobre le piogge saranno assenti e le temperature torneranno ... Leggi su iltempo (Di domenica 2 ottobre 2022) Ottobre parte con... l'. Il colonnello Mariopresenta le previsioniper l'inizio del mese all'insegna di un anticiclone "di matrice ibrida, ma con contributi sub tropicali". Cosa vuol dire? Avremo cieli sereni e temperature miti o quasi estive. Ma che cos'è l'? Il termine deriva dalle "tradizionali feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia", ricorda ilrologo sul suo sito.it. Si tratta dunque di un periodo durante il quale l'alta pressione domina per più giorni sul Mediterraneo centrale portando stabilità atmosferica, assenza di piogge e unpiù tardo-estivo che autunnale. Per tutta la settimana che parte lunedì 3 ottobre le piogge saranno assenti e le temperature torneranno ...

