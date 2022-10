L’Ucraina un’appendice della Russia? È una fake news di Putin

Leggi su formiche

(Di domenica 2 ottobre 2022) Ciò che non va trascurato nel conflitto in Ucraina è che la storia del Paese prima del 1991, anno dell’indipendenza dall’Unione Sovietica, è stata scritta da altri, soprattutto dai russi. Ciò vuol dire che la censura in atto impediva qualsiasi ricerca sull’identità nazionale. Questo ha dato origine a mistificazioni, letture alterate, verità distorte. Non ultima l’assunto di Vladimirsecondo cui russi e ucraini sarebbero un solo popolo, con i secondi relegati a semplice appendicemadrepatria. Verità di comodo per un certo Occidente, colluso o solo isolazionista e poco lungimirante. Senza dimenticare un altro Occidente, quello che, sottovalutando gli effettipulizia etnica ai danniminoranza russa nella regione del Donbass, ha finito con il fornire a...