LIVE Serie A: Lecce-Cremonese 0-0, Sampdoria-Monza 0-0 e Sassuolo-Salernitana 0-0 (Di domenica 2 ottobre 2022) Per l'ottava giornata di Serie A, sono tre le partite in programma alle 15 della domenica pomeriggio. Si tratta di due scontri salvezza,... Leggi su calciomercato (Di domenica 2 ottobre 2022) Per l'ottava giornata diA, sono tre le partite in programma alle 15 della domenica pomeriggio. Si tratta di due scontri salvezza,...

rtl1025 : ??? A RTL 102.5 #CanYaman parla del suo personaggio e della sua prima serie tv in italiano #ViolaComeIlMare @LuxVide… - rtl1025 : ??? Oggi a RTL 102.5 @frachillemi___ e l'AD della @LuxVide, @luca_bernabei per parlarci della serie tv… - footballlive102 : Sassuolo VS Salernitana Live Stream - footbal64182012 : Sassuolo VS Salernitana Live Stream - SalentoSport : #LIVE! #SERIED/H – #Risultati 5ª giornata, #classifica e prossimo turno -