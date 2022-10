Le proteste a Novara per il carro armato esposto a piazza Duomo (Di domenica 2 ottobre 2022) AGI - È polemica a Novara per la presenza di un mezzo blindato dell'esercito, un piccolo carro armato, con il cannone puntato verso i portici nella piazza antistante la cattedrale. Il mezzo, in dotazione alla brigata corazzata Centauro è stato posizionato insieme ad altre attrezzature militari del reggimento Nizza Cavalleria in occasione dei festeggiamenti per il centenario dell'Associazione Nazionale Alpini di Novara. Un accostamento che ha fatto storcere il naso a molti, in particolare nel mondo cattolico e delle associazionismo, con espressioni di condanna e riprovazione sui social. Parlando con l'AGI, don Renato Sacco, parroco di Cesara sul lago d'Orta e coordinatore nazionale di Pax Christi, figura di riferimento a livello nazionale del mondo pacifista, si domanda "chi ha voluto mettere il ... Leggi su agi (Di domenica 2 ottobre 2022) AGI - È polemica aper la presenza di un mezzo blindato dell'esercito, un piccolo, con il cannone puntato verso i portici nellaantistante la cattedrale. Il mezzo, in dotazione alla brigata corazzata Centauro è stato posizionato insieme ad altre attrezzature militari del reggimento Nizza Cavalleria in occasione dei festeggiamenti per il centenario dell'Associazione Nazionale Alpini di. Un accostamento che ha fatto storcere il naso a molti, in particolare nel mondo cattolico e delle associazionismo, con espressioni di condanna e riprovazione sui social. Parlando con l'AGI, don Renato Sacco, parroco di Cesara sul lago d'Orta e coordinatore nazionale di Pax Christi, figura di riferimento a livello nazionale del mondo pacifista, si domanda "chi ha voluto mettere il ...

