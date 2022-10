Inter, sospiro di sollievo: solo affaticamento per Lautaro (Di domenica 2 ottobre 2022) Si temeva un guaio al flessore per Lautaro Martinez , uscito dolorante nella partita contro la Roma , invece dovrebbe trattarsi solo di un leggero affaticamento muscolare. E l' Inter tira un bel ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 2 ottobre 2022) Si temeva un guaio al flessore perMartinez , uscito dolorante nella partita contro la Roma , invece dovrebbe trattarsidi un leggeromuscolare. E l'tira un bel ...

