Insetti, carne in provetta e kit fai da te per creare vino e formaggi: Coldiretti contro gli "orrori a tavola"

Dai piatti a base di Insetti all'etichetta "nutriscore" che boccia l'olio d'oliva, dal vino dealcolato ai kit con le polveri per fare vino e formaggi fino alla carne e al pesce in provetta: non sembrano conoscere freni le follie globali nel piatto. È quanto denunciano gli agricoltori della Coldiretti al Villaggio di Milano (Parco Sempione, ingresso viale Gadio, lato acquario) con la prima mostra degli orrori a tavola che rischiano di stravolgere per sempre lo stile alimentare della Dieta Mediterranea e il sistema produttivo italiano basato sulla qualità e su tradizioni millenarie. Mentre è avviato l'iter per la carne in provetta, la Ue – evidenzia Coldiretti – ha già autorizzato la ...

