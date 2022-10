Gf Vip, “Marco Bellavia non se n’è andato per sua scelta”: la rivelazione di Davide Maggio (Di domenica 2 ottobre 2022) Nella giornata di ieri, sabato primo ottobre, il Grande Fratello Vip ha annunciato attraverso i suoi canali social il ritiro dal reality di Marco Bellavia. Negli ultimi giorni infatti il concorrente ha manifestato ha spiegato ai compagni di soffire di quello che ha chiamato “dolore mentale” e in diverse occasioni è stato male. I compagni, invece di aiutarlo, hanno pensato di discriminarlo e deriderlo. Stando ai racconti di Wilma Goich e Charlie Gnocchi, sembra che Marco abbia avuto un crollo nella mattinata di ieri: “Non stava bene stamattina. L’abbiamo trovato in salone per terra steso e poi parlava con il muro, ha bisogno di essere aiutato“. A distanza di ore stanno incominciando ad emergere i primi retroscena circa questo ritiro. A dare le prime indicazioni è stato Davide Maggio che, attraverso i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Nella giornata di ieri, sabato primo ottobre, il Grande Fratello Vip ha annunciato attraverso i suoi canali social il ritiro dal reality di. Negli ultimi giorni infatti il concorrente ha manifestato ha spiegato ai compagni di soffire di quello che ha chiamato “dolore mentale” e in diverse occasioni è stato male. I compagni, invece di aiutarlo, hanno pensato di discriminarlo e deriderlo. Stando ai racconti di Wilma Goich e Charlie Gnocchi, sembra cheabbia avuto un crollo nella mattinata di ieri: “Non stava bene stamattina. L’abbiamo trovato in salone per terra steso e poi parlava con il muro, ha bisogno di essere aiutato“. A distanza di ore stanno incominciando ad emergere i primi retroscena circa questo ritiro. A dare le prime indicazioni è statoche, attraverso i ...

repubblica : Grande fratello vip, Marco Bellavia parla di depressione: bullizzato e convinto a uscire [di Giovanni Gagliardi] - Lunapallida5 : RT @repubblica: Grande fratello vip, Marco Bellavia parla di depressione: bullizzato e convinto a uscire [di Giovanni Gagliardi] https://t.… - niccolopoletto : RT @frmandelli: La stigmatizzazione della depressione va in onda al #gfvip7 con la collaborazione di concorrenti, autori e conduttore. Uno… - zazoomblog : Gf Vip 7 Karina Cascella indignata per il trattamento riservato dai Vipponi a Marco Bellavia: “Un’edizione con pers… - IsaIsa24173195 : RT @fanpage: Dopo l’abbandono della casa del GF Vip da parte di Marco Bellavia, emarginato del gruppo per i suoi problemi di depressione, s… -