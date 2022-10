Elezioni in Brasile, la resa dei conti tra Bolsonaro e Lula. Dai modelli economici a quelli sociali: tutte le differenze (Di domenica 2 ottobre 2022) Ideologia, economia, religione, visione della società, traiettoria politica, atteggiamenti e persino l’accento. Differiscono in tutto i due candidati in corsa per la presidenza del Brasile. I progetti politici presentati dal capo dello stato uscente, Jair Bolsonaro, e del leader del Partito dei lavoratori (Pt), Luiz Inacio ‘Lula’ dal Silva, sono così distanti e opposti da aver spaccato in due l’elettorato, diviso i sentimenti del Paese e impedito la costruzione di possibili alternative. Gli oltre 154 milioni di brasiliani che stanno varcando le sezioni elettorali del gigante sudamericano sono chiamati a scegliere su due modelli economici, politici e sociali completamente diversi. Bolsonaro – Il presidente uscente, Jair Bolsonaro, che vuole riproporre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Ideologia, economia, religione, visione della società, traiettoria politica, atteggiamenti e persino l’accento. Differiscono in tutto i due candidati in corsa per la presidenza del. I progetti politici presentati dal capo dello stato uscente, Jair, e del leader del Partito dei lavoratori (Pt), Luiz Inacio ‘’ dal Silva, sono così distanti e opposti da aver spaccato in due l’elettorato, diviso i sentimenti del Paese e impedito la costruzione di possibili alternative. Gli oltre 154 milioni di brasiliani che stanno varcando le sezioni elettorali del gigante sudamericano sono chiamati a scegliere su due, politici ecompletamente diversi.– Il presidente uscente, Jair, che vuole riproporre ...

