Dal possibile matrimonio alla separazione: la vendetta di Dybala (Di domenica 2 ottobre 2022) La vendetta è un piatto che va servito freddo e Paulo Dybala ha atteso il momento giusto per consumarla. Il gol dell'argentino ha gelato i 70 mila di San Siro e ha rimesso in carreggiata la Roma. Dal possibile matrimonio estivo fino alla separazione, nel mezzo una serie di ammiccamenti da parte dell'Inter e di Marotta. Un amore platonico e rimasto tale visto che poi i nerazzurri l'hanno lasciato ai giallorossi. Il mancino di Paulo ha colpito nella maniera più efficace possibile e non ha perso occasione di far vedere ai tifosi nerazzurri il nome sulla maglia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

