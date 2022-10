Atalanta-Fiorentina, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023 (Di domenica 2 ottobre 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Atalanta-Fiorentina, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2022/2023. Scontro tra la settima e l’ottava sorella, ma in questo caso i padroni di casa sono la capolista imbattuta e i viola invece hanno arrancato in questo avvio. Ci si aspettano gol a grappoli e spettacolo, chi riuscirà a vincere al Gewiss Stadium? Appuntamento alle ore 18 di domenica 2 ottobre. Atalanta-Fiorentina sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Marco Parolo. DIFFIDATI Fiorentina SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Ile isudi, match valido per l’ottava giornata di. Scontro tra la settima e l’ottava sorella, ma in questo caso i padroni di casa sono la capolista imbattuta e i viola invece hanno arrancato in questo avvio. Ci si aspettano gol a grappoli e spettacolo, chi riuscirà a vincere al Gewiss Stadium? Appuntamento alle ore 18 di domenica 2 ottobre.sarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni e Marco Parolo. DIFFIDATISportFace.

Fiorentinanews : Due enormi tabù da sfatare. L'occasione si chiama #Atalanta-#Fiorentina - FT_Total : ITALIA ????. Seis partidos en la #SerieA. 12:30 Lazio - Spezia 15:00 Lecce - Cremonese Sassuolo - Salernitana Sa… - Boboj29 : Oggi in campo h 12,30 Lazio-Spezia Facile per Sarri h 15 Lecce-Cremonese Gara che puo' risevare sorprese h 15 Samp… - teddjustin : RT @CarolRadull: Today's Serie A fixtures 1:30 P.M | Lazio Vs Spezia 4:00 P.M | Leece Vs Cremonese 4:00 P.M | Sampdoria Vs Monza 4:00… - OCHI_RAS : RT @CarolRadull: Today's Serie A fixtures 1:30 P.M | Lazio Vs Spezia 4:00 P.M | Leece Vs Cremonese 4:00 P.M | Sampdoria Vs Monza 4:00… -