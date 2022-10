Scala (SI): “Un errore non aver trovato un confronto con il Movimento 5 S” (Di sabato 1 ottobre 2022) di Erika Noschese Istituire un tavolo di confronto con le forze del campo progressista a partire dai 5 Stelle per costruire da un lato una opposizione comune, dall’altro un’alleanza pronta a mettere in campo una proposta progressista, ambientalista per il governo del Paese a partire dai prossimi appuntamenti elettorali. A lanciare la proposta Tonino Scala, coordinatore regionale Sinistra Italiana Campania che – all’indomani dell’esito delle elezioni Politiche – senza mezzi termini, ammette la sconfitta elettorale e, indirettamente, punta il dito contro il Pd che si è opposto all’alleanza con il Movimento 5 Stelle grazie ai quali, conti alla mano, avrebbero raggiunto la vittoria e governare il Paese. “Abbiamo perso. Abbiamo perso in Italia, in Campania, a Castellammare nella mia città. Abbiamo perso tutti, nessuno escluso, anche chi ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 1 ottobre 2022) di Erika Noschese Istituire un tavolo dicon le forze del campo progressista a partire dai 5 Stelle per costruire da un lato una opposizione comune, dall’altro un’alleanza pronta a mettere in campo una proposta progressista, ambientalista per il governo del Paese a partire dai prossimi appuntamenti elettorali. A lanciare la proposta Tonino, coordinatore regionale Sinistra Italiana Campania che – all’indomani dell’esito delle elezioni Politiche – senza mezzi termini, ammette la sconfitta elettorale e, indirettamente, punta il dito contro il Pd che si è opposto all’alleanza con il5 Stelle grazie ai quali, conti alla mano, avrebbero raggiunto la vittoria e governare il Paese. “Abbiamo perso. Abbiamo perso in Italia, in Campania, a Castellammare nella mia città. Abbiamo perso tutti, nessuno escluso, anche chi ...

