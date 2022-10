DiMarzio : #ASRoma I Le parole di Gianluca #Mancini dopo la vittoria contro l'@Inter - TommasoTurci : Ufficiale #Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini… - interclubpavia : Roma, Mancini: 'Oggi noi più forti dell'Inter' - romaforever_it : La frase di Mancini urlata ai compagni che ha caricato la Roma - Adoir8_ : RT @internewsit: Mancini: «Roma più forte dell'Inter e lo sapevamo! Gol di Smalling fa rosicare» - -

Lo ha detto il difensore della, Gianluca, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro l'Inter. "La partita non l'avevamo preparata come i primi 10 - 15', abbiamo questo limite da troppo ...... come detto anche da Gianlucain conferenza stampa. ' Siamo in un momento in cui bisogna lavorare tranquilli e andare in campo. Il mister ci dà consapevolezza, così come il pubblico di...(ANSA) - MILANO, 01 OTT - 'Dopo la partita contro l'Atalanta avevamo la consapevolezza di aver disputato la migliore partita della stagione.“Non ci sentivamo più parte del progetto” 28 Lug Inter-Roma, Inzaghi: “Stiamo bene, ma dobbiamo ancora inseguire”. Mou: “Inter La più forte” 23 Apr Italia-Inghilterra 1-0, Mancini: ”Battuta una delle ...