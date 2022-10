Reazione furiosa al Grande Fratello Vip: “Come si permette?” | Richiesta di scuse in diretta (Di sabato 1 ottobre 2022) Animi agitati nella casa del Grande Fratello Vip dopo la decisione di Marco Bellavia: è scontro aperto tra alcuni concorrenti. Caos al Grande Fratello Vip (screenshot sito GF Vip)Come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, in queste ore gli autori del Grande Fratello Vip hanno diramato un comunicato ufficiale. Dopo alcuni giorni molto difficili, Marco Bellavia ha scelto di abbandonare la casa più spiata d’Italia e quindi mettere fine alla sua esperienza nel reality. La notizia è stata comunicata anche agli altri concorrenti che non hanno avuto modo di salutarlo. Dopo l’annuncio ufficiale sono arrivati tutta una serie di commenti e tra questi anche quello di Antonella Fiordelisi che si è scagliata contro alcuni suoi compagni di avventura. Grande ... Leggi su specialmag (Di sabato 1 ottobre 2022) Animi agitati nella casa delVip dopo la decisione di Marco Bellavia: è scontro aperto tra alcuni concorrenti. Caos alVip (screenshot sito GF Vip)un vero e proprio fulmine a ciel sereno, in queste ore gli autori delVip hanno diramato un comunicato ufficiale. Dopo alcuni giorni molto difficili, Marco Bellavia ha scelto di abbandonare la casa più spiata d’Italia e quindi mettere fine alla sua esperienza nel reality. La notizia è stata comunicata anche agli altri concorrenti che non hanno avuto modo di salutarlo. Dopo l’annuncio ufficiale sono arrivati tutta una serie di commenti e tra questi anche quello di Antonella Fiordelisi che si è scagliata contro alcuni suoi compagni di avventura....

