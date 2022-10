Nardella: 'Al Pd non basta un congresso ma serve un reset' (Di sabato 1 ottobre 2022) Sindaco di Firenze candidato? Nardella non dice nulla ma lancia un'ipotesi: il Partito Democratico deve ripartire "da una forte consapevolezza: si è chiuso un ciclo politico di 15 anni e si deve ... Leggi su globalist (Di sabato 1 ottobre 2022) Sindaco di Firenze candidato?non dice nulla ma lancia un'ipotesi: il Partito Democratico deve ripartire "da una forte consapevolezza: si è chiuso un ciclo politico di 15 anni e si deve ...

mugiwara_094 : RT @LiveSpinoza: Nardella: 'La segreteria del Pd non è X Factor'. Ma infatti somiglia più a La Corrida. [@VperViola] - giosivi : @DarioNardella @pdnetwork @ilfoglio_it Non ha detto niente di particolare sempre i soliti slogan superare il reddit… - globalistIT : - AnnaBassanini : RT @ebreieisraele: il Comune di #Firenze rigetta la mozione #IHRA, che equipara l' #antisemitismo all' #antisionismo, il tutto x la seconda… - DonatellaPierg1 : RT @LiveSpinoza: Nardella: 'La segreteria del Pd non è X Factor'. Ma infatti somiglia più a La Corrida. [@VperViola] -