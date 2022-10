Mario Rui vuole un Napoli perfetto: le parole d’insegnamento dette a fine primo tempo (Di sabato 1 ottobre 2022) Mario Rui è un lottatore in ogni momento. Nonostante il doppio vantaggio rassicurante nella prima frazione, il terzino sinistro azzurro ha palesato il suo malcontento per il goal subito a fine primo tempo da parte di Sanabria. Ai microfoni di DAZN, prima di rientrare negli spogliatoi, il nazionale portoghese dichiara: “Abbiamo iniziato bene, ma negli ultimi dieci minuti ci siamo abbassati troppo e ci stiamo complicando la vita da soli, nello spogliatoio analizzeremo quello che non sta andando bene. Parleremo proprio di questo“. Evidenzia l’esterno sinistro. Prosegue uno dei calciatori che è da più tempo a Napoli: “L’importante è che la squadra stia andando bene, cercheremo di fare meglio nel secondo tempo perché ci stiamo impegnando al massimo e dobbiamo continuare ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 ottobre 2022)Rui è un lottatore in ogni momento. Nonostante il doppio vantaggio rassicurante nella prima frazione, il terzino sinistro azzurro ha palesato il suo malcontento per il goal subito ada parte di Sanabria. Ai microfoni di DAZN, prima di rientrare negli spogliatoi, il nazionale portoghese dichiara: “Abbiamo iniziato bene, ma negli ultimi dieci minuti ci siamo abbassati troppo e ci stiamo complicando la vita da soli, nello spogliatoio analizzeremo quello che non sta andando bene. Parleremo proprio di questo“. Evidenzia l’esterno sinistro. Prosegue uno dei calciatori che è da più: “L’importante è che la squadra stia andando bene, cercheremo di fare meglio nel secondoperché ci stiamo impegnando al massimo e dobbiamo continuare ...

