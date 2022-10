Manchester City: Guardiola parla del proprio futuro (Di sabato 1 ottobre 2022) L'allenatore spagnolo Pep Guardiola risponde così a una domanda sul proprio futuro: "Se restassi al Manchester City sarebbe... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) L'allenatore spagnolo Peprisponde così a una domanda sul: "Se restassi alsarebbe...

supporter_roma : @Forzalupi4 @filoASRpain Vero, infatti i giovani della Roma (cioè gente che marcisce in panchina nella squadra sest… - Drezzimovic : Sono andato alla Sisal e ho visto le quote di Manchester City-United. Ho capito che i Red Devils stanno messi male… - leomariani16 : RT @marianiandrea01: Manchester City, Joao Felix nel mirino: pronti 70 milioni per il portoghese - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER CITY - Guardiola: 'Futuro? Anche senza di me il club sarebbe perfetto' - d3signerboi : Manchester City X Puma -