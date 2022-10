L’artigianato salernitano a Milano

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 1 ottobre 2022) Saranno 23 le imprese salernitane del settore artigianato, selezionate con un appo-sito bando pubblico, che parteciperanno alla 26° edizione della mostra mercato in-ternazionale “AF – L’Artigiano in Fiera” in programma alla Fieradal 3 all’11 dicembre 2022, negli spazi allestiti dalla Camera di Commercio di Salerno. “Nutro grande entusiasmo per la partecipazione a questa iniziativa – dichiara il componente della Giunta camerale per il settore artigiano Lucio Ronca – giacché è da tempo, a mio avviso, che le 21mila aziende artigiane meritano un’attenzione esclusiva. Ho chiesto agli uffici preposti di strutturare un bando semplice, per facili-tare la partecipazione. Da oggi sarà possibile presentare l’istanza per usufruire di questa importante opportunità: con soli 500 euro, un’azienda artigiana salernitana del settore artistico tradizionale o del food, potrà avere ...