L’Arsenal mostra interesse per il giovane Piero Hincapié del Bayer Leverkusen

Leggi su justcalcio

(Di sabato 1 ottobre 2022) Sito inglese: . Hincapie è arrivato in Europa solo nel 2021, firmando per ildall’argentino Talleres. Da quando è arrivato al, Hincapie è diventato un titolare nella difesa della squadra tedesca, giocando 27 partite di campionato la scorsa stagione. Nonostante abbia appena 20 anni, Hincapie ha già collezionato 21 presenze con il suo paese. Ora, secondo Calcio Mercato,è uno dei club che stanno valutando di fare una mossa per ildifensore. Probabilmente affronteranno la concorrenza dell’Italia, con interessati anche da Milan, Napoli e Roma. Altre storie / Ultime notizie Secondo quanto riferito, ilvaluta Hincapie a circa 25 milioni di euro, ma non sono disperati per venderlo a breve. L’acquisto di Hincapie ...