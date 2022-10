Juve, Allegri LIVE: 'Inizia una nuova stagione' (Di sabato 1 ottobre 2022) Una lunga, lunghissima, sosta ha separato Max Allegri dal crollo di Monza alle prime dichiarazioni. Alla vigilia di Juve-Bologna, così... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) Una lunga, lunghissima, sosta ha separato Maxdal crollo di Monza alle prime dichiarazioni. Alla vigilia di-Bologna, così...

Juve, Allegri: 'Con il Bologna inizia una nuova stagione' Sono le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida tra Juventus e Bologna in programma domenica alle ore 20.45 allo Stadium di Torino. Seguono aggiornamenti

Juve, Allegri ha finito il credito: costretto a vincere e convincere In casa bianconeri sarebbero finiti i bonus per Massimiliano Allegri: la società vuole una vittoria convincente con il Bologna Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Allegri ha terminato tutti i crediti che aveva nei confronti della società. Domani contro il Bologna è chiamato non solo a vincere, ma anche a trovare una prestazione convincente.

Juventus, Allegri: "Da domani inizia un nuovo campionato" Archiavata la lunga pausa per le nazionali, ricomincia la Serie A, con la Juventus impegnata allo Stadium domani sera alle ore 20.45 contro il Bologna di Thiago Motta.

Juve, Allegri: "Con il Bologna inizia una nuova stagione" Abbiamo giocato nove partite, ne abbiamo perse tre e abbiamo fatto quattro pareggi".