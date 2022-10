Julie Andrews | perfettamente imperfetta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 1 ottobre 2022), amata da generazioni per la sua eleganza, la sua voce, il suo straordinario talento. Cantante, attrice teatrale, cinematografica e televisiva, autrice di libri per bambini, icona Disney e icona gay. È stata per decenni associata ai personaggi che la portarono alla fama, Mary Poppins e Maria di Tutti insieme appassionatamente, ma lei stessa ammette di essere tutt’altro che perfetta.è stata premiata con il Leone d’Oro alla Carriera nella 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, rompendo proprio in quell’occasione le convinzioni sulla sua persona. “Io perfetta? No, ho tanti difetti. Per esempio non so cucinare e dico tante parolacce”. Elegante, sì, ma carismatica, caparbia, vivace, spontanea. Di ruoli ne ha interpretati tanti, eppure nell’immaginario collettivo è sempre rimasta ...