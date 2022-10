Inter-Roma 1-2, Mancini: “Oggi siamo stati più forti” (Di sabato 1 ottobre 2022) “Due settimane fa avevamo perso ma con la consapevolezza di aver fatto la partita migliore della stagione. Oggi siamo venuti a Milano consapevoli di giocarcela, quando abbiamo preso il primo gol, in fuorigioco, di Dzeko, sentivamo di essere più forti e l’abbiamo dimostrato. A San Siro si soffre, ma facendo partite così si portano a casa grandi risultati”. Gianluca Mancini commenta così la vittoria della Roma a San Siro contro l’Inter nell’ottava giornata della Serie A 2022/2023. “Chi ha giocato in campo sente emozioni e consapevolezza – ha dichiarato al termine del match -. Ci dovrebbe essere tutte le domeniche e a volte non c’è, ma Oggi la sentivamo. Quando abbiamo fatto gol con Paulo (Dybala ndr) ho detto che siamo più forti, anche ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) “Due settimane fa avevamo perso ma con la consapevolezza di aver fatto la partita migliore della stagione.venuti a Milano consapevoli di giocarcela, quando abbiamo preso il primo gol, in fuorigioco, di Dzeko, sentivamo di essere piùe l’abbiamo dimostrato. A San Siro si soffre, ma facendo partite così si portano a casa grandi risultati”. Gianlucacommenta così la vittoria dellaa San Siro contro l’nell’ottava giornata della Serie A 2022/2023. “Chi ha giocato in campo sente emozioni e consapevolezza – ha dichiarato al termine del match -. Ci dovrebbe essere tutte le domeniche e a volte non c’è, mala sentivamo. Quando abbiamo fatto gol con Paulo (Dybala ndr) ho detto chepiù, anche ...

GoalItalia : Mostrare a San Siro il numero 21: il suo ?? Sembrava dover approdare all'Inter. Segna per la Roma ?? - AliprandiJacopo : Assist contro la Juventus. Gol contro l’Inter. Un messaggio al suo passato e a chi non ha creduto in lui.… - OfficialASRoma : ?? Sarà la sfida numero 211 contro l'Inter ?? - sportface2016 : #InterRoma 1-2, #Mancini: 'Oggi siamo stati più forti' - Fedpucci : @marifcinter La Roma ha strameritato. Ogni interista dopo venti minuti sapeva perfettamente come sarebbe finita, si… -