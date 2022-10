Inter-Roma 1-2, Cristante: “Vittoria meritata, bravi a ribaltarla” (Di sabato 1 ottobre 2022) “Negli ultimi anni abbiamo fatto fatica fuori casa negli scontri diretti. Oggi siamo andati subito sotto e siamo stati bravi a ribaltarla e portarla a casa. Abbiamo meritato di vincerla, la prestazione nei 90 minuti penso sia molto buona”. Così Bryan Cristante ha commentato la Vittoria della sua Roma in casa dell’Inter dell’ottava giornata della Serie A 2022/2023. “Anche il mister è contento, non sappiamo dove fosse durante la partita (Mourinho era squalificato ndr), è un segreto. Però l’abbiamo percepito” ha aggiunto ai microfoni di Dazn. “La mia intesa con Matic? E’ un campione, ha giocato tante partite in Premier, è un giocatore forte e più partite facciamo insieme più i meccanismi e le cose diventano automatiche – ha detto Cristante -. Ogni gara ci dà qualcosa in ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) “Negli ultimi anni abbiamo fatto fatica fuori casa negli scontri diretti. Oggi siamo andati subito sotto e siamo statie portarla a casa. Abbiamo meritato di vincerla, la prestazione nei 90 minuti penso sia molto buona”. Così Bryanha commentato ladella suain casa dell’dell’ottava giornata della Serie A 2022/2023. “Anche il mister è contento, non sappiamo dove fosse durante la partita (Mourinho era squalificato ndr), è un segreto. Però l’abbiamo percepito” ha aggiunto ai microfoni di Dazn. “La mia intesa con Matic? E’ un campione, ha giocato tante partite in Premier, è un giocatore forte e più partite facciamo insieme più i meccanismi e le cose diventano automatiche – ha detto-. Ogni gara ci dà qualcosa in ...

