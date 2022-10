Il sostanzioso assegno di fine mandato di Luigi Di Maio

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 1 ottobre 2022) Cosa faràDiquando si insedierà il nuovo governo? Da ministro degli Esteri a non eletto in tanti hanno fatto ironia sul futuro dell’ex capo del Movimento 5 Stelle, che però sembra avere diverse prospettive politice e professionali in mente. Oltre che una ottima buona uscita per il suo incarico governativo. Dopo essere scomparso dai social (volontariamente, visto che il suo staff ha smentito qualsiasi ipotesi di attacco hacker) Diavrebbe in mente per il suo futuro sia un rientro nella politica dando vita al famoso partito dei sindaci, come spiega il Messaggero: così è emerso che l’ex leader dei 5 Stelle ha iniziato a contattare riservatamente diversi giovani epromettenti politici di tutti gli schieramenti, principalmente sindaci ed ex sindaci, che nel corso dell’ultima campagna elettorale non si sono spesi ...