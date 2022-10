Federica Gasbarro e le difficoltà di allontanarsi dal ruolo di attivista ambientale

Leggi su linkiesta

(Di sabato 1 ottobre 2022) Spesso definita come “la Greta Thunberg italiana”,è uno dei nomi più conosciuti nel nostro Paese quando si parla di attivismo. Portavoce romana dei Fridays for Future, dal 2019 è la principale rappresentante dei giovani italiani nei negoziati sul clima a livello internazionale. Tra le altre cose, infatti, ha partecipato allo Youth4Climate della Cop26 in qualità di delegata in rappresentanza dell’Italia: un momento decisivo per la sua carriera in bilico tra attivismo, diplomazia e divulgazione, tre facce dello stesso prisma che presentano diversi punti di contatto. Per Piemme, nel 2020, ha pubblicato un libro intitolato “Diario di una striker”, con in copertina il suo volto segnato da due strisce di vernice verde per guancia, in segno di battaglia contro chi ignora, o sottovaluta, il destino del pianeta. È ...