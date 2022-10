F. Romano pubblica: Il tecnico del Valencia Gattuso sul contratto di José Luís Gayà in scadenza a giugno: “Penso che… (Di sabato 1 ottobre 2022) Il tecnico del Valencia Gattuso sul contratto di José Luís Gayà in scadenza a giugno: “Penso che Gayà accetterà la nostra proposta e firmerà un nuovo contratto”. #trasferimenti “Lui è il capitano, il club ha fatto un’ottima proposta quindi ora sono davvero fiducioso”. pic.twitter.com/qNC5i5U6zI — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 1 ottobre 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di sabato 1 ottobre 2022) Ildelsuldiin: “cheaccetterà la nostra proposta e firmerà un nuovo”. #trasferimenti “Lui è il capitano, il club ha fatto un’ottima proposta quindi ora sono davvero fiducioso”. pic.twitter.com/qNC5i5U6zI — Fabrizio(@Fabrizio) 1 ottobre 2022 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.

