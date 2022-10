Ecco l’oroscopo del Cancro di ottobre 2022 (Di sabato 1 ottobre 2022) Prestate attenzione alla luna piena in Ariete all’inizio del mese. È ottobre, Cancro. Tre pianeti terminano la loro retrogradazione questo mese, c’è una drammatica eclissi e poi, naturalmente, Halloween. A settembre, la luna piena in Pesci ha potenziato le vostre capacità psichiche, portandovi anche messaggi in sogno. Il mese scorso Mercurio è diventato retrogrado, causando Leggi su periodicodaily (Di sabato 1 ottobre 2022) Prestate attenzione alla luna piena in Ariete all’inizio del mese. È. Tre pianeti terminano la loro retrogradazione questo mese, c’è una drammatica eclissi e poi, naturalmente, Halloween. A settembre, la luna piena in Pesci ha potenziato le vostre capacità psichiche, portandovi anche messaggi in sogno. Il mese scorso Mercurio è diventato retrogrado, causando

