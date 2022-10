Comune, i locali di via Bono alla Fondazione Resmini per il servizio dei pasti caldi (Di sabato 1 ottobre 2022) Bergamo. Una delibera di Giunta per concedere alla Fondazione Don Fausto Resmini degli spazi comunali per la distribuzione dei pasti caldi ai senzatetto. Questo è quanto è stato approvato nella giornata di giovedì da parte dell’amministrazione comunale di Bergamo che ha scelto di intervenire, ancora una volta, in maniera diretta per far fronte ad una situazione emergenziale che riguarda le fasce della popolazione più deboli, in evidente difficoltà. E così, con un documento sottoscritto dal sindaco Giorgio Gori e dall’assessore ai Servizi Sociali Marcella Messina, si è scelti di optare favorevolmente per una concessione in comodato d’uso dei locali ubicati al piano terra dell’immobile di proprietà comunale sito tra Via Bono e Via Foro Boario, nei pressi della stazione ... Leggi su bergamonews (Di sabato 1 ottobre 2022) Bergamo. Una delibera di Giunta per concedereDon Faustodegli spazi comunali per la distribuzione deiai senzatetto. Questo è quanto è stato approvato nella giornata di giovedì da parte dell’amministrazione comunale di Bergamo che ha scelto di intervenire, ancora una volta, in maniera diretta per far fronte ad una situazione emergenziale che riguarda le fasce della popolazione più deboli, in evidente difficoltà. E così, con un documento sottoscritto dal sindaco Giorgio Gori e dall’assessore ai Servizi Sociali Marcella Messina, si è scelti di optare favorevolmente per una concessione in comodato d’uso deiubicati al piano terra dell’immobile di proprietà comunale sito tra Viae Via Foro Boario, nei pressi della stazione ...

ilregginoit : San Ferdinando, il Comune trova nuovi locali per nuova caserma dei Carabinieri · Il Reggino - LaCnews24 : San Ferdinando, carabinieri in locali inadeguati: il Comune cede l’edificio per la nuova caserma… - AnsaLiguria : Tar, ok chiusura kebab con congelati per tutela prodotti locali. Respinto ricorso contro piano commercio Comune Ven… - MontagnaUncem : RT @ComunediAosta: Adesione a @MontagnaUncem e ad @Aliautonomie per rafforzare la rete con gli altri Enti locali e territoriali. https://t.… - ComunediAosta : Adesione a @MontagnaUncem e ad @Aliautonomie per rafforzare la rete con gli altri Enti locali e territoriali.… -