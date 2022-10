Colleferro | controlli nella movida | 2 denunce e 24kg di droga sequestrati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 1 ottobre 2022) I Carabinieri della Compagnia dihanno effettuato nelle ultime ore un servizio straordinario di controllo del territorio. Talirientrano nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma.serrati aSono stati effettuati miratisia per prevenire e contrastare l’illecito utilizzo di sostanze stupefacenti che per assicurare ai cittadini maggiori standard di sicurezza. Nell’attività di controllo sono stati impiegati circa 50 Carabinieri che hanno identificato oltre 200 persone, controllato 101 veicoli ed eseguito 3 perquisizioni personali e veicolari. Elevate 4 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 350 euro (decurtazione di 20 punti dalla patente di ...